شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره بسبب "كورونا"..و"برنت" يهبط 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بشكل حاد في ظل المخاوف المتصاعدة من انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول على مستوى العالم.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الإصابات إلى نحو ثمانين ألفاً، كما ظهرت عشرات الإصابات في كوريا الجنوبية وإيطاليا.



وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة الإيرانية وفاة أكثر من خمسين شخصا بسبب الفيروس التاجي مسجلة ثاني أكبر عدد وفيات بعد الصين.

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وعلى صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.6 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.8% إلى 50.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 52.6 دولار وأقل سعر عند 50.4 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 5% إلى 55.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 55.1 دولار.