أرامكو السعودية توقع 66 مذكرة تفاهم بقيمة تزيد على 21 مليار دولار

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة أرامكو السعودية 66 مذكرة تفاهم وتعاون استراتيجي وتجاري تزيد قيمتها على 21 مليار دولار مع شركاء وجهات محلية ودولية من 11 دولة.
وبحسب بيان الشركة أن تلك الاتفاقيات بعدة مجالات صناعية وتجارية غطت مجمل قطاع الطاقة في المملكة، وذلك خلال المنتدى والمعرض الخامس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، اليوم.
ووقعت أرامكو السعودية اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيكر هيوز لتأسيس مشروع مشترك مملوك بالمناصفة للمواد اللامعدنية.
ويشكل المشروع المشترك منصة استثمارية متعددة القطاعات للمواد اللامعدنية تهدف لابتكار مواد مُركَّبة وتطويرها وتصنيعها لاستخدامها في تطبيقات قطاع النفط والغاز وقطاعات أخرى.
ويهدف هذا المشروع المشترك للمواد اللامعدنية إلى الاستفادة من البوليمر وعمليات التصنيع الحديثة لتوفير منتجات وخدمات تحويلية لامعدنية لعملائها، ابتداء بتصنيع الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة واستثمار بقيمة تقارب 110 ملايين دولار.
وسيُقام المشروع المشترك في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ليخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وستساعد مشاركة أرامكو السعودية في المشروع المشترك للمواد اللامعدنية في تعزيز تصنيع الأنابيب البلاستيكية الحرارية المقواة، والتي تستهلك قدراً أقل من الطاقة وتصدر انبعاثات كربونية أقل مقارنة بالأنابيب الفولاذية التقليدية.
ويتماشى المشروع المشترك للمواد اللامعدنية مع استراتيجية أرامكو السعودية لدعم البحث والتطوير، ونشر تطبيقات ومنتجات مشتقة من النفط ذات انبعاثات كربونية منخفضة.
وتشمل قائمة الشركات والجهات التي تم التوقيع معها على مذكرات التفاهم شركة هونداي للصناعات الثقيلة، وسيمنس، وشركة مصنع آسيا للحديد المحدودة ومركز تجهيز حقول النفط، شركة الخريّف للبترول، وشركة ميتسوبيشي هيتاشي لأنظمة الطاقة، وشنايدر إليكتريك شركة هانيويل، وتضمنت شركات الإلكترونيات المتقدمة وشركة أكس دي أم للطباعة المجسمة ثلاثية الأبعاد، وشنغ ونغ نيو ماتيريالزو شركة زينفو، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.
وعلى صعيد الاداء المالي لعملاق النفط السعودي، فمن المقرر أن تعلن شركة أرامكو السعودية عن نتائج العام 2019 بأكمله في 16 مارس المقبل، وفقا لموقع الشركة الإلكتروني.
وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.
وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).
وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول 2019، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام قبل الماضي.
وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.
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