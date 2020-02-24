شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُعلن إدراج أدوات دين بـ 4.49 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية بقيمة أجمالية 4.496 مليار ريال.

وأفادت "تداول"، في بيان لها، اليوم الإثنين، بأنه سيتم إصدار أدوات دين من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 508 مليون ريال.

وبحسب البيان، سيتم زيادة الإصدار رقم7-01-2020 (رمز تداول:5283) بقيمة 508 مليون ريال ليصل إلى 1.223 مليا ريال، على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري.

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كذلك وافقت تداول على الإصدار رقم 15-2-2020 بقيمة إجمالية تبلغ 3.988 مليا ريال، على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري.

وسبق أن وافقت "تداول"، خلال يناير الماضي، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية بقيمة 6.720 مليار ريال.

وقد تم زيادة إصدار رقم 10 أكتوبر 2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 6.055 مليار ريال سعودي ليصل إلى 7.841 مليار ريال، كما تم إدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 715.005 مليون ريال.