شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر قوية بسوق الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين بشكل حاد، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن فيروس "كورونا" وتفشيه في العديد من الدول حول العالم.



وأعلنت الحكومتان الإيطالية والكورية الجنوبية اكتشاف عشرات الإصابات بكورونا كما سجلت الدولتان حالات وفاة بالفيروس.



وكشفت مصادر لوكالات أنباء بأن البيت الأبيض ربما يطلب تمويلا طارئا من الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع لمواجهة تداعيات كورونا.

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وأكد اتحاد الصناعات الألماني على أن فيروس كورونا سيؤثر بشكل سلبي كبير على مختلف القطاعات مثل صناعة السيارات والتعدين وغير ذلك.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من خروج الأمرو عن السيطرة وتفشي "كورونا" وتحوله من مجرد فيروس إلى وباء عالمي.



وفي ردة فعل على هذه المخاوف، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.2% (ما يعادل 920 نقطة) إلى 28071 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.7% (ما يعادل 350 نقطة) إلى 9226 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 3337 نقطة.