شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد أكثر من 4% بفعل مخاوف انتشار كورونا عالميا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 4% ، بصدد تكبد ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف ضعف مستويات الطلب العالمي على النفط ، فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين ، مع ارتفاع وتيرة الإصابة بالفيروس التاجي الجديد فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

انخفض خام برنت بنسبة 4.2% إلى مستوي 56.00$ للبرميل ، من مستوى إغلاق الجمعة عند 58.45$ ، وسجل أعلى مستوي اليوم عند 57.74$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة واحد بالمئة ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بعد انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين ،والعقوبات الأمريكية على فنزويلا ،والهبوط الحاد فى إنتاج النفط الليبي.

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أدي الانتشار السريع لفيروس كورونا فى العديد من البلدان خارج الصين إلى تصاعد المخاوف ضعف مستويات الطلب العالمي على النفط ، فى سوق ينعم بوفرة المعروض ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية.

فى كوريا الجنوبية ،أعلنت السلطات الحكومية حالة التأهب القصوى فى البلاد ، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد لأكثر من 700 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 7 حالات.

وفى إيطاليا ،أعلنت السلطات الصحية يوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس فى شمال البلاد إلى 152 حالة ،مع زيادة الوفيات إلى 4 حالات.

وأكدت الحكومة الإيرانية على إصابة 43 حالة بالفيروس التاجي ،مع زيادة الوفيات إلى 8 حالات ،وأشارت إلى إن معظم الإصابات تقع فى مدينة قم الشيعية المقدسة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية فى وقت سابق من هذا الشهر ، إن فيروس كورونا سوف يتسبب فى انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ، فى أول انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.