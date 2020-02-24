شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 5 أشهر بفضل الطلب القوي على الملاذات الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بفضل الطلب القوي على الملاذات الآمنة ، فى ظل تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا فى دول أخرى غير الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.4% إلى مستوي 18.91$ الأعلى منذ 5 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي الافتتاح عند 18.64$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 18.57 $.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.75% ، فى سادس مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 4.2% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

تهاوت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الاثنين فى ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة ، بسبب تصاعد مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي ،عقب الانتشار السريع لفيروس كورونا فى دول أخرى غير الصين.

ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد فى إيطاليا وإيران مع زيادة عدد الوفيات ،وأعلنت كوريا الجنوبية رفع حالة التأهب القصوى للأمراض المعدية لأعلى مستوياتها ، خاصة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا لأكثر من 700 حالة والوفيات إلى 7 حالات.