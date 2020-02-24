سيسكو يعاود الانخفاض – تحليل – 24-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيسكو (CISCO) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استقرار تداولاته ادنى مستوى المقاومة 46.99، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 40.05 إلى 58.24)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.18% بما يعادل -0.55 نقطة ليستقر عند سعر 46.30 دولار، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه البيعي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 46.99، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق ذكرها عند سعر 44.35 الذي يمثل نسبة 76.4% منها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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