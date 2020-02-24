شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر النفط تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 52.30، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 49.40 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المقترح، والذي يشترط استمراره الثبات دون مستوى 53.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط