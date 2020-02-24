اليورو مقابل الين يتمسك بالميل الصاعد- تحليل - 24-2-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج مؤخرا إغلاق إيجابي جديد بثباته فوق مستوى 120.30 مؤكدا بذلك الاستمرارية التصحيحية الصاعدة المقترحة سابقا, نلاحظ من الرسم المرفق تذبذب السعر حاليا فوق المتوسط المتحرك 55 ليزيد ذلك من فرص تجديده للهجوم الصاعد ولنبقى بانتظار تجاوزه لمستوى 121.30 بهدف الوصول نحو المقاومة الرئيسية والمتمركزة حاليا عند 121.80.
أي محاولة لتسلل السعر دون مستوى 120.30 فإن ذلك يؤكد استعادته للميل الهابط لنبدأ بترجيح التداولات السلبية لنتوقع انجذابه أولا نحو 119.50 وصولا للدعم المستقر عند 118.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 121.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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