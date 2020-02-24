شكرا لقرائتكم خبر عن "المعمر" السعودية تكشف عن قيمة المشروع المشترك مع "جيزة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام آي اس) أن قيمة المشروع الذي جرت ترسيته مع شركة جيزة العربية تبلغ 53 مليون ريال، بحسب بيان لـ"تداول".

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن قيمة المشروع تزيد على 5% من إجمالي إيراداتها وفقا لقوائم 2018.

يذكر أن الشركة أقرت زيادة رأس المال بنسبة 25% عن طريق منح أسهم عبر رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم.

وأقرت في وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بقيمة 16 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد، على عدد أسهم مستحقة يبلغ 16 مليون سهم، وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.