شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 35٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاه الهابط قصير الأجل، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم 36 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 33 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.0 بينما مستوى المقاومة هو 36 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط