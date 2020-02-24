شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 31٫70 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 30٫50 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 29٫30 فلس كمستوى أول ثم 26٫80 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.1 بينما مستوى المقاومة هو 30٫70 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط