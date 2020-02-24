شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 870 فلس، في ظل استمرار تداوله اسفل خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، مما يعكس إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم 850 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 900 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 862 بينما مستوى المقاومة هو 878 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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