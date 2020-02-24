شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 24-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير والمتوسط، وهو ما دلت عليه القناة الهابطة متوسطه الأجل، حيث اغلق امس الأحد عند مستوى 5٫88 ريال، ويقترب السهم حاليا من الحد العلوي من القناة الهابطة والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 5٫45 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.82 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط