شكرا لقرائتكم خبر عن 41 متحدثا و26 ورقة عمل في المؤتمر الوطني للجودة والان نبدء بالتفاصيل

كشف محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، د.سعد القصبي عن مشاركة نحو 41 متحدثًا من نخبة الخبراء محليًا وعالميًا في المؤتمر الوطني السابع للجودة، الذي ينطلق غدًا ولمدة ثلاثة أيام، برعاية وزير التجارة والاستثمار د.ماجد القصبي، بمدينة جدة، تحت شعار «الجودة في عصر التحول والتغيير».

وأضاف القصبي: إن المؤتمر يشهد على مدار ثلاثة أيام إقامة خمس ورش عمل وجلسات يقدمها نخبة من المختصين المحليين والعالميين، مشيرًا إلى أن الهيئة حرصت على توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق الفائدة المرجوّة من إقامة مثل هذه التظاهرة العلمية، من خلال تنويع فعاليات المؤتمر، الذي سيشهد استعراضًا لـ26 ورقة عمل في مجال الجودة والتميّز المؤسسي.

وأشار إلى أن فعاليات المؤتمر تعكس أهمية تبني المفاهيم والمنهجيات الحديثة للجودة؛ لمواجهة التحديات الحالية وبناء التوجّهات المستقبلية للمنشآت الوطنية، في عصر يشهد العديد من المتغيّرات المتسارعة والتطورات التقنية الكبيرة في ظل توجهات الثورة الصناعية الرابعة والمتطلبات الطموحة لرؤية المملكة.

وأوضح القصبي أن الهيئة تسهم من خلال المؤتمر في بلورة رسالتها المتمثلة في تأصيل وترسيخ مفاهيم الجودة وتطبيقاتها في قطاعات الأعمال المختلفة، واستعراض دورها في تحقيق الاستدامة وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية، إلى جانب تعزيز دور الإبداع والابتكار في التحسين المستمر وتطوير المنتجات والخدمات الوطنية.