شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"سليمان الحبيب" يكشف عن استثمار صناديق سيادية بطرحها الأولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ناصر الحقباني، أن صناديق سيادية استثمارية عالمية، دخلت في رأسمال مجموعة سليمان الحبيب الطبية، عبر الطرح العام الأولي لأسهمها.

وقال الحقباني في مقابلة مع "العربية" إنه "جرى تغطية جميع الأسهم من قبل المؤسسات، وصناديق استثمارية عالمية باتت تستثمر في مجموعة سليمان الحبيب، متوقعا الإعلان عن نسب التغطية للطرح بعد الانتهاء من تغطية حصة الأفراد في الطرح.

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وكانت شركتا جدوى للاستثمار والرياض المالية، المستشار المالي ومتعهد التغطية للطرح العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنتا عن انتهاء عملية بناء سجل الأوامر، عبر تغطية الطرح على الحد الأعلى من النطاق السعري وهو 50 ريالا، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

واكتتبت المؤسسات في كامل أسهم الطرح، حيث تم تخصيص مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

كانت مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية قد أعلنت نشرة الإصدار الأولية الخاصة بطرحِ 15%، من أسهمها للاكتتاب العام في سوق تداول. وتعادل هذه النسبة 52.5 مليون سهم سيتم تخصيص 10% منها للمكتتبين الأفراد.