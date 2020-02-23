شكرا لقرائتكم خبر عن ربط بين «البلديات» و«الإسكان» لاستخراج رخص البناء إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الشؤون البلدية ماجد عبد الله القصبي إنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان على "الربط الإلكتروني" لتسريع وتيرة اعتماد المخططات، واستخراج رخص البناء إلكترونياً، وربط منصة "بلدي" بمنصة "إيجار" تعزيزًا للتعاون بين الوزارتين وتسهيلاً على المواطنين.

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