فى 10 معلومات تعرف على خدمات جهاز المشروعات الصغيرة للمرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة الدعم والخدمات الموجهة للمرأة خلال الفترة المقبلة، وفى هذا السياق، كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات ووزيرة الصناعة، انه خلال الفترة من 1/ 7/ 2014 الي 31/12/2019 فقد بلغت نسب الخدمات المقدمة للمرأة الأتى : - المشروعات الصغيرة (جهات وسيطة) بلغت نسبة المرأة 25% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة - المشروعات الصغيـرة (إقراض مباشر) نسبة المرأة 28% من إجمالي عدد مشروعات الاقراض المباشر - مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر نسبة المرأة 48% من إجمالي عدد المشروعات المتناهية - إجمالي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نسبة المرأة 46% من إجمالي عدد المشروعات Advertisements اما فيما يتعلق بالخدمات غير المالية (خدمات تنمية الاعمال) - خدمات الشباك الواحد 28%، التسويق 32%، ريادة الأعمال للمرأة 63%. - توفير الخدمات غير المالية المناسبة للمرأة، فضلا عن تحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية التكميلية المناسبة للمرأة ودعم توفير فرص العمل اللائق. - تقديم حزم من الخدمات المتصلة بالنوع الاجتماعي تهدف إلى تنمية الإنسان والمجتمع وتنمية العاملين في المجال العام، بما في ذلك ودون قيود فصول محو الأمية، المدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد. - تحسين الوصول إلى خدمات تنمية الأعمال التجارية وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى القطاعات التقليدية مثل المنسوجات وتجهيز الأغذية.

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