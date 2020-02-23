شكرا لقرائتكم خبر عن قسائم بمليون ريال من «مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور» والان نبدء بالتفاصيل
وكعادة مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور، فإن الحملات والعروض السنوية تشمل تشكيلات واسعة واختيارات متنوعة من الأثاث المنزلي الراقي الكلاسيكي والعصري من كافة موديلات غرف النوم والمعيشة والطعام، بالإضافة إلى الإكسسوار والأباجورات والتحف الفنية واللوحات، والستائر، بالإضافة إلى خدمة التصميم الداخلي، مما يوفر للمستهلكين جميع متطلباتهم تحت سقف واحد، وبالقيمة الأفضل.
وتحرص شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية في جميع معارض مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور على توفير جميع متطلبات المستهلك تحت سقف واحد؛ للوصول إلى رضا وراحة العملاء.
يُشار إلى أن منح القسائم في حملة المليون ريال مستمر حتى نهاية شهر فبراير الجاري، حيث يحصل 1000 عميل على قسيمة بقيمة 1000 ريال عند شرائهم بمبلغ 10.000 ريال لدى أحد معارض مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور وآترموست، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لشركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية.
www.alrugaibfurniture.com
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