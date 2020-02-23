الاقتصاد

الاتصالات المتكاملة تطلق خدمات الاتصالات الثابتة والموحدة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة، اليوم عن إطلاق خدمات الاتصالات الثابتة وتقديم خدمات الاتصالات الصوتية والمباشرة والموحدة المبنية على منصات سحابية متطورة في المملكة العربية .

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" ستوفر الشركة  جميع خدمات  Cisco's BroadSoft للأعمال والتي تشمل خدمات PBX السحابية  وخدمات الاتصالات الموحدة وحلول التعاون الفعّال في بيئة العمل وخدمات الاتصال الصوتي المباشر (SIP Trunk) والعديد من التطبيقات الأخرى.

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ستتيح هذه الخدمات لعملاء شركة الاتصالات المتكاملة الحصول على خدمات صوتية متقدمة ووظائف اتصال موحدة بكل سهولة ويسر دون عناء امتلاك PBX أو المحافظة عليه مع توفير الوصول لهذه الخدمات عبر هواتف الـ IP  أو الأجهزة الذكية أو أجهزة سطح المكتب.

وخلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة من التحول بنجاح إلى شركة تقدم حلول متكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير أحدث الخدمات مثل الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وخدمات أمن المعلومات وتقنيات الاستعانة بشركات خارجية (technology outsourcing).

كما اتبعت الشركة توجها استراتيجيا لتصبح شركة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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