شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات المتكاملة تطلق خدمات الاتصالات الثابتة والموحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة، اليوم عن إطلاق خدمات الاتصالات الثابتة وتقديم خدمات الاتصالات الصوتية والمباشرة والموحدة المبنية على منصات سحابية متطورة في المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" ستوفر الشركة جميع خدمات Cisco's BroadSoft للأعمال والتي تشمل خدمات PBX السحابية وخدمات الاتصالات الموحدة وحلول التعاون الفعّال في بيئة العمل وخدمات الاتصال الصوتي المباشر (SIP Trunk) والعديد من التطبيقات الأخرى.

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ستتيح هذه الخدمات لعملاء شركة الاتصالات المتكاملة الحصول على خدمات صوتية متقدمة ووظائف اتصال موحدة بكل سهولة ويسر دون عناء امتلاك PBX أو المحافظة عليه مع توفير الوصول لهذه الخدمات عبر هواتف الـ IP أو الأجهزة الذكية أو أجهزة سطح المكتب.

وخلال السنوات الماضية، تمكنت الشركة من التحول بنجاح إلى شركة تقدم حلول متكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير أحدث الخدمات مثل الحوسبة السحابية والخدمات المدارة وخدمات أمن المعلومات وتقنيات الاستعانة بشركات خارجية (technology outsourcing).

كما اتبعت الشركة توجها استراتيجيا لتصبح شركة رائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.