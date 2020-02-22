شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن حصولها على الموافقة على تطوير حقل غاز الجافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أرامكو السعودية اليوم السبت إنها حصلت على موافقة الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة غير التقليدى وتتوقع أن يبدأ الإنتاج فى أوائل عام 2024.

وقالت إن الإنتاج سيصل إلى حوالى 2.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2036 مع إنتاج نحو 425 مليون قدم مكعب من غاز الإيثان يوميا. وسينتج الحقل حوالى 550 ألف برميل يوميا من سوائل الغاز والمكثفات.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس الجمعة أن المملكة تعتزم تطوير الحقل باستثمارات 110 مليارات دولار. وقالت الوكالة إن الخطط راجعتها اللجنة العليا للموارد الهيدروكربونية خلال اجتماع ترأسه ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وقال الأمير محمد إن تطوير الحقل سيدر دخلا صافيا للحكومة على مدار 22 عاما يبلغ 8.6 مليار دولار سنويا حسبما ذكرته الوكالة.

يقع الجافورة جنوب شرقى الغوار، أضخم حقل نفط تقليدى فى العالم. ويتطلب الغاز غير التقليدى وسائل استخراج متقدمة، على غرار المستخدمة فى صناعة الغاز الصخري.

وتستهدف السعودية أن تصبح مصدرا للغاز بحلول 2030.