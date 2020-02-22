بعد ارتفاعه عالميا.. الذهب يسجل أعلى سعر في مصر منذ 7 سنوات

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الجمعة، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل عيار 21، 705 جنيهات للجرام، وهو أعلى سعر للمعدن الأصفر منذ 7 سنوات.

ويأتي ذلك عقب ارتفاع أسعار الذهب عالمياً لأعلى مستوي لها منذ 2013 لتسجل الأوقية 1636 دولارا، وسط تخوف المستثمرين من تزايد وفيات فيروس "كورونا" المُستجد خارج الأراضي الصينية، واتجهوا إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذً آمنًا.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخه، خلال فترة التوتر بين أمريكا وإيران، حيث وصل سعر عيار 21 لـ 706 جنيهات.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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وجاء متوسط أسعار الذهب الجمعة في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 604 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 705 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 805 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5640 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.