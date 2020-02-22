النفط ينخفض 2% مع تفاقم مخاوف تأثر الطلب بـ «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط 2% الجمعة؛ إذ تتعرض لضغوط؛ بفعل تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس «كورونا» خارج الصين، في الوقت الذي يبدو فيه أن كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج؛ لدعم السوق.

وتراجع خام برنت 2% إلى 57.67 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأمريكي 2.04% إلى 52.34 دولار للبرميل.

وأصبحت رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية أحدث نقطة لانتشار الفيروس؛ إذ خلت الشوارع من المارة، ولزم السكان منازلهم؛ بعد عدوى أصابت العشرات، فيما وصفته السلطات بأنه «واقعة انتشار كبير» في كنيسة.

وسنغافورة واليابان على وشك الركود، وسيكون الوباء محل تركيز كبير في المحادثات خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في مطلع الأسبوع القادم.

وفي الصين ذاتها، وهي أكبر مستورد للنفط الخام، ارتفع عدد الإصابات الجديدة أيضاً، مقارنة مع اليوم السابق حتى في الوقت الذي تواصل فيه بكين بذل جهود؛ لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالشلل إلى حد كبير ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إن المنتجين العالميين للطاقة يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع حلفائها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس/‏‏آذار.

ومن جهتها، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت، الأسبوع الماضي، مع زيادة المصافي للإنتاج، بينما انخفضت مخزونات البنزين، ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 414 ألف برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 133 ألف برميل، حسبما ذكرت إدارة المعلومات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير بمقدار 190 ألف برميل يومياً. وزاد معدل تشغيل المصافي 1.4 نقطة مئوية. وقالت الإدارة: إن مخزونات البنزين انخفضت بنحو مليوني برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 435 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 636 ألف برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.5 مليون برميل، وفقاً لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة، وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 1.03 مليون برميل يومياً. (وكالات)