ريتشارد برانسون يخوض غمار الرحلات البحرية الفخمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون، أمس الجمعة، في إنجلترا، شركة الرحلات السياحية البحرية الفخمة «فيرجين فوييجز»، فيما يعاني هذا القطاع المزدهر منذ سنوات عدة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الملياردير الذي ينشط أيضاً في مجال النقل الجوي والسكك الحديدية بدأ دراسة خوض هذا المجال في 2014 على أن يبدأ العمل فيه خلال العام 2020 كما كان متوقعاً. وعرض الجمعة، في دوفر، جنوب شرق إنجلترا، سفينة «سكارليت ليدي»، وهي الأولى من بين أربع بواخر، ضمن مجموعة «ليدي شيبس» التي ستجوب بحار الأرض ومحيطاتها، وتطلق هذه الشركة الجديدة بحفاوة مع فعاليات وألعاب نارية مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويأتي الإعلان، في حين يمر قطاع الرحلات البحرية السياحية بمرحلة اضطرابات، بسبب وباء كورونا المستجد. وصنعت سفينة «سكارليت ليدي» في جنوى بإيطاليا شركة فينكانييري، وتضم 1330 مقصورة، و78 جناحاً، وهي قادرة على استيعاب 2770 راكباً، وطاقم مؤلف من 1150 شخصاً. (أ.ف.ب)