شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على انخفاض بنسبة 2.3% مع تفاقم أزمة "كورونا" في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات الجمعة في ظل استمرار تصاعد أزمة تفشي فيروس "كورونا" في الصين وانتقال المرض إلى عدد من الدول على مستوى العالم.



هذا، وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات في يوم واحد بالفيروس بحوالي 118 حالة إلى 2250 حالة بينما أصيب أكثر من 76 ألف حالة بالمرض.

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يأتي ذلك بعد أنباء عن تباطؤ وتيرة الإصابات بالفيروس القاتل في الصين، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت على أن الوقت ينفد سريعاً ولا بد من تكاتف جميع الدول من أجل احتواء كورونا.



كانت "آبل" قد أعلنت في بيان رسمي في وقت سابق هذا الأسبوع أنها لا تتوقع تحقيق أهدافها من الإيرادات والأرباح الفصلية خلال الربع الأول المنتهي في مارس/آذار بسبب تفشي فيروس "كورونا".



وفي ختام جلسة الجمعة، انخفض سهم "آبل" بنسبة 2.3% وأغلق عند 313 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 320.4 دولار وأقل سعر عند 304.1 دولار.