شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يزيد خسائره عقب بيانات حكومية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة وزاد خسائره عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة.



وعن الشهر الجاري، أظهرت بيانات مؤشر "آي إتش سي ماركيت" انخفاض نشاط الصناعات التحويلية والقطاع الخدمي في أمريكا خلال فبراير/شباط.

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وأعرب مسؤولون بالاحتياطي الاتحادي عن ثقتهم في استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنهم ألمحوا إلى خطورة من تأثير فيروس "كورونا" على أداء الشركات، وهذا ما ظره بالفعل في بيان "آبل" في وقت سابق هذا الأسبوع.



وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا بحوالي 118 حالة في يوم واحد ليصل الإجمالي إإلى 2250 شخصا فيما أصيب ما يقرب من 76 ألفاً، كما سجلت دول من بينها إيطاليا ولبنان حالات إصابة بالفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 99.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.2 نقطة.