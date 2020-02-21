شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2920 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن اختراق هذا المستوى سيوقف الاتجاه التصحيحي الهابط ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1.3000 وتمتد إلى 1.3150.
مؤشر ستوكاستيك يقترب من مناطق التشبع في البيع ليدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.2736.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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