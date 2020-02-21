شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بتقديم تداولات ضعيفة، ويحافظ على استقراره دون المقاومة المحورية 1.0860، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة كما هي دون تغيير، والتي تشترط الثبات دون المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن الأهداف المنتظرة تبدأ عند 1.0760 وتمتد إلى 1.0680.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط