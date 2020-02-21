شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين لا يزال صاعد– تحليل - 21-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ارتداد السعر بتداولات يوم أمس بشكل سلبي, إلا أن الثبات المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة وبثبات الدعم الأولي المتمركز عند 950.00 فإن ذلك يؤكد الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.
مما سبق, نؤكد على أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من تجاوز مستوى 1025.00 وليفتح الباب أمامه للوصول نحو الهدف الرئيسي التالي المتمثل بمستوى 1070.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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