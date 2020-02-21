شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستسلم للضغوط الايجابية- تحليل - 21-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تأثر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بالضغوط الإيجابية المتكررة لنلاحظ اندفاعه فوق المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 120.55 معلنا بذلك بدء السيناريو التصحيحي الصاعد بوصوله نحو 121.38.

الثبات المتكرر فوق مستوى 120.30 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف قريبا الحاجز المستقر عند 121.80 ولنشير إلى أن تجاوز هذا المستوى سيؤكد انتقال السعر لمسار صاعد جديد بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.55 و 121.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد