شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل الانخفاض – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليقترب من دعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار اختبار مستوى 0.6560 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.6670.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6560 والمقاومة 0.6640
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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