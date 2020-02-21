شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول بسلبية – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن مستوى 1.2920، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، ليدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي.
هدفنا التالي يتواجد عند مستوى 1.2736، والذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 1.2920.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2970
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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