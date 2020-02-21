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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" ينخفض من اعلى مستوى قياسي ويغلق أدنى 900 دولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سعر "تسلا" خلال تداولات الخميس متخلياً عن أعلى مستوى قياسي سجله امس الأربعاء كما أغلق أدنى حاجز 900 دولار التاريخي.
وتعرض سهم "تسلا" لعمليات جني أرباح اليوم حيث أراد المستثمرون الاستفادة من الارتفاع القوي لسهم صانعة السيارات الكهربائية.
وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت أمس أنها نجحت في جمع 2.3 مليار دولار من عملية طرح اسهم جديدة جذبت المستثمرين.
وأعرب المزيد من المحللين عن ثقتهم حيال مستقبل "تسلا" في صناعة السيارات الكهربائية، وأظهر أحد التصنيفات تفضيل المستهلكين اقتناء سيارات "موديل 3" هذا العام عن موديلات عالمية أخرى.
هذا، وتقدر القيمة السوقية لـ"تسلا" حاليا بنحو 165 مليار دولار متفوقة بها على "جنرال موتورز" و"فورد موتورز" مجتمعتين وأيضا على فولكس فاجن" الألمانية لكنها لا تزال خلف "تويوتا" اليابانية.
ووعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2% إلى 899.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 912 دولارا وأقل سعر عند 859.9 دولار.
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