شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ» تصدر ترخيصا موحدا لأحد أكبر الخطوط الملاحية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، أمس، ترخيصًا موحدًا صالحًا للعمل في جميع الموانئ السعودية ؛ لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية لشركة CMA CGM إحدى أكبر شركات الخطوط الملاحية العالمية وشركات التشغيل في الموانئ حول العالم.

جاءت تلك الخطوة استمرارًا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ السعودية التي تضمن رضا المستفيدين، وكذلك نقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محليًا، بالإضافة إلى تبنّي أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة النقل البحري، كما تهدف إلى تعزيز الخدمات التنافسية، وتوفير البيئة المناسبة للعمليات التشغيلية وخدماتها اللوجستية المختلفة في الموانئ السعودية، وجذب الاستثمارات من الخطوط الملاحية البحرية العالمية في مجال النقل البحري، بما يتواكب مع مستهدفات وركائز رؤية المملكة 2030 في أن تكون السعودية منصة لوجستية جاذبة عالميًا، ومحور ربط بين قارات العالم.

وأتاحت الهيئة العامة للموانئ من خلال تطبيق لائحتها التنظيمية مزاولة المستثمر الأجنبي لنشاط أعمال الوكالات البحرية، ونشاط تموين السفن، ما عدا الوقود في جميع الموانئ التابعة لها باشتراطات وضوابط حددتها هذه اللوائح، ويُعدّ ترخيص CMA CGM واحدًا ضمن عدة تراخيص لأكبر الشركات المتخصصة في قطاع النقل البحري بالعالم.

وتؤدي الموانئ السعودية دورًا محوريًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية، وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، كما أنها تُعدّ في الوقت ذاته عنصرًا أساسيًا في منظومة تحفيز الصادرات والواردات الوطنية، وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية.