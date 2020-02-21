شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مليار ريال تمويلا من «كفالة» للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
يهدف البرنامج إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم يسبق لها التعامل مع جهات التمويل، حيث أطلق مجموعة من المبادرات المبتكرة لتحقيق هدفه، والذي يواكب تحقيق أهداف ومحاور رؤية المملكة 2030 في جميع مبادراته ومنتجاته التي يقوم بتطويرها مع شركاء النجاح، فيما يخدم مصلحة الاقتصاد في المملكة.
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