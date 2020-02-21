شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بفعل مخاطر تهدد المعروض والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط، أمس الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تحوّل تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشّيه.

ولا توجد بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضى إلى إغلاق موانئها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة «روسنفت» إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، مما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 59.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكان خام القياس العالمي زاد 2.4% أول أمس الأربعاء.

Advertisements

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتًا أو 0.7% مسجلة 53.67 دولار للبرميل.

وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءًا من 11 فبراير.

وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، إن تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكن من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية.