شكرا لقرائتكم خبر عن 0.9 % نمواً في مبيعات التجزئة البريطانية في يناير 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع، وبنسبة 0.9% في يناير/ كانون الثاني، مقارنة مع الشهر السابق، بعد هبوط 0.5% في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني. ليعاود بذلك المتسوقون البريطانيون الإنفاق أوائل العام الجاري بعد نهاية بطيئة لعام 2019، في مؤشر آخر على تحسن المعنويات منذ انتخابات ديسمبر، الأمر الذي يغذي زيادة في النشاط الاقتصادي.
وكان طلب المستهلكين في الجزء الأخير من 2019 ترنح، في ظل أزمة سياسية في البرلمان بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وبجانب انخفاض استثمارات الشركات، حد ذلك من نمو اقتصاد بريطانيا بشكل عام في الربع الأخير من عام 2019. وأفادت بيانات منفصلة في وقت سابق، أمس، أن أصحاب الأعمال قدموا للموظفين أضعف عروض سنوية للأجور في أكثر من عام خلال الأشهر الثلاثة، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني، ويتوقع كثير من الاقتصاديين عودة الضبابية بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي قريباً.
وظل النمو السنوي لمبيعات التجزئة باهتاً في يناير/ كانون الثاني، إذ صعدت 0.8% فقط بعد نمو سنوي 0.9% في ديسمبر/ كانون الأول، ما جاء متماشياً إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين. (رويترز)
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