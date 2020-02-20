شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يرتفع مع استمرار جهود الشركة في القضاء على المنشورات الزائفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات الخميس، وذلك في ظل جهود منصة التواصل الاجتماعي واستكشاف طرق من شانها تحذير المستخدمين من المعلومات المضللة التي ينشرها ساسة وشخصيات عامة.



وأعلنت "تويتر" في بيان أنها بصدد اختبار خاصية جديدة يمكنها وضع علامات ملونة على التغريدات التي تحتوي على معلومات مضللة أو منشورات زائفة.



وسوف تشمل تلك العلامات أيضا إمكانية تصحيح التغريدة وخيارات أمام المستخدمين لتصنفيها أو إخفائها.

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وتستعد "تويتر" ومنصات تواصل اجتماعي أبرزها "فيسبوك" لتطهير خدماتها من المعلومات المضللة والحملات الزائفة خاصة السياسية والتي تستهدف المستخدمين بمعلومات معينة لتوجيههم نحو مرشحين قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وتجدر الإشارة إلى أن "تويتر" و"فيسبوك" تورطتا في حملات إعلانية ادارتها جهات ذات علاقة بالحكومة الروسية لتوجيه الناخبين الأمريكيين عام 2016 للتصويت لصالح "ترامب".



وفي ختام جلسة الخميسن ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 0.7% إلى 39.05 دولار، وسجل أعلى سعر عند 39.06 دولار وأقل سعر عند 37.6 دولار.