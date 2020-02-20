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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار عند أعلى مستوى هذا العام والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس عند أعلى مستوى سجلته خلال العام الجاري، وذلك على الرغم من انخفاض أسواق الأسهم وإقبال المستثمرين على المعادن النفيسة.
وفضل الكثيرون الملاذ الآمن اليوم مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي وأداء الشركات.
كانت "آبل" قد أعلنت في بيان هذا الأسبوع أنها لا تتوقع بلوغ أهدافها المالية بشأن الإيرادات او الرباح الفصلية خلال الربع السنوي الأول من هذا العام بسبب فيروس "كورونا".
وشدد الاحتياطي الاتحادي أمس في محضر اجتماعه - الذي انعقد الشهر الماضي - على أنه يتابع عن كثب تطورات "كورونا" لكنه أعرب عن ثقته في نمو الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.
وفي ختام الجلسة، استقرت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار عند 18.319 دولار للأوقية، وهو الأعلى منذ أوائل يناير/كانون الثاني، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.44 دولار وأقل سعر عند 18.205 دولار.
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