أمير الرياض يدشن مشاريع لـ "السعودية للكهرباء" بـ 900 مليون ريال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن اليوم، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عددًا من المشاريع الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء، في محافظة جنوب الرياض، وذلك خلال اجتماعه بأعضاء المجلس المحلي والبلدي لمحافظة الأفلاج.

واستعرض المشاريع، رئيس القطاع الأوسط للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة، المهندس إبراهيم الخنيزان، التي شملت (انشاء محطة البديع 8767 ، انشاء محطة الأفلاج رقم 8766)، وبلغت قيمتها حوالي 370 مليون ريال.

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كما وضع سمو أمير المنطقة، حجر الأساس إلكترونياً لمشروع إنشاء محطة الجهد الفائق جهد 380 بليلى الأفلاج، بقيمة 530 مليون ريال.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها الشركة، ومساهماتها في التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة، وتمنى للقائمين على الشركة التوفيق.

وعرضت الشركة فيلماً، بعنوان: "الأفلاج بين ماضي التوباد وحاضر رؤية 2030"، عن هذه المشاريع التي تم تدشينها في المحافظة.