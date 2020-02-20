شكرا لقرائتكم خبر عن "دار الأركان" تنتهي من طرح صكوك دولية بقيمة 400 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري عن الإغلاق الناجح لإصدار الشريحة السابعة من الصكوك بموجب برنامج الصكوك الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته 1.5 مليار ريال سعودي (400 مليون دولار أمريكي).

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه قد تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم أمس الأربعاء، وأُغلق في نفس اليوم. فيما تمتد فترة الاستحقاق على فترة طويلة سبع سنوات بمعدل ربح قدره 6.875٪ سنوياً.

وبحسب البيان، تلقى الإصدار اهتمامًا كبيرًا من المشاركين في الأسواق الدولية حيث وصل دفتر الطلبات إلى 4.31 مليار ريال سعودي (1.150 مليار دولار أمريكي.

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هذا وعيّنت شركة دار الأركان كل من الخير كابيتال، سيتي، دويتشه بنك، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك المشرق، نومورا، بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة لإدارة الإصدار السابع للشريحة.

وسبق أن قامت شركة دار الأركان بطرح صكوك ببورصة ناسدك دبي بقيمة 600 مليون دولار.

ويهدف إدراج الصكوك إلى تحفيز ودعم وتشجيع كافة توسعات الشركة في الوقت الجاري وفي الفترات المُقبلة، وبالأخص في تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في السعودية، وبرج " فلورنس حبي" في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الأركان حققت صافي أرباح بلغ 235.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 476.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 50.6%.