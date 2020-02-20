شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% المخترق سابقاً، ليبقى السيناريو التصحيحي الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 55.53، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستويات 53.20 و52.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد