«شمس» تسهل استخراج الرخص للمنشآت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، على هامش فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي، أمس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تفعيل دور الطرفين في تنمية النشاط الاقتصادي من خلال الشراكة في مشروع «المناطق الاقتصادية الخاصة».

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة. ونصت بنود الاتفاقية على تبادل الخبرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، والعمل على إصدار رخص صادرة من الطرف الأول للمنشآت العاملة في المنطقة الحرة للإعلام لتمكينها من ممارسة النشاط في الإمارة، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الطرفين لسهولة ممارسة الأعمال والتواصل.

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع أهمية التعاون وعقد الشراكات المتعددة بين الجهات المتخصصة بقطاع الأعمال والاستثمار والتجارة، واعتبر الاتفاقية باكورة نجاحات وإنجازات جديدة تنسب لكلا الطرفين، مشدداً على أهمية دورها في تيسير استخراج الرخص للمنشآت التي تأخذ من المدينة مقراً لها.

وأشار المدفع إلى أن الاتفاقية تساهم في دعم المشاريع الخاصة وتوفير عدد من التسهيلات والمزيد من المرونة في إصدار الرخص والمعاملات. كما أوضح بأن الربط الإلكتروني بين الطرفين من شأنه تسهيل إصدار الإحصائيات السنوية، وتقديم الخدمات للمنشآت المستهدفة بشكل فعّال، والتواصل مع الأخيرة بشأن كل ما يتعلق بالأمور القانونية، وهو ما سيمنح «شمس» قوة تنظيمية عالية.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي أن توقيع الاتفاقية بين الدائرة ومدينة الشارقة للإعلام «شمس» يأتي لتسهيل العمل على إصدار رخص للمنشآت العاملة في المنطقة الحرة للإعلام لتمكينها من ممارسة النشاط في الإمارة، وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الطرفين لتسهيل آلية ممارسة الأعمال. كما أكد حرص اقتصادية الشارقة على إبرام اتفاقيات التعاون والشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين المحلي والاتحادي بالدولة في مختلف المجالات.