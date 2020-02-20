«مورجان ستانلي» يتوقع تباطؤ نمو الصين إلى 3.5 %



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بنك مورجان ستانلي تباطؤ نمو اقتصاد الصين إلى 3.5% في الربع الأول من العام الحالي، جراء تفشي فيروس «كورونا» الجديد في البلاد.

وكتب محللون في مورجان ستانلي في مذكرة نقلتها محطة «سي إن بي سي» الأمريكية، أمس الأربعاء، أن النمو الاقتصادي في الصين قد يتباطأ إلى 3.5% في الربع المنتهي في مارس/‏آذار المقبل.

ويأتي التوقع إذا لم يتم احتواء انتشار فيروس «كورونا» الجديد بسرعة كافية لاستئناف إنتاج الصناعات التحويلية إلى مستوياتها الطبيعية، وتعطلت أنشطة التصنيع في جميع أنحاء الصين حيث أغلقت السلطات المدن في محاولة لاحتواء الفيروس.

ويرى البنك الأمريكي أن الإنتاج الصناعي في الصين يتراوح حالياً بين 60 إلى 80% من مستوياته قبل أزمة الفيروس.

وتوقع «مورجان ستانلي» أنه بمجرد أن تتلاشى آثار الاضطراب الناجمة عن انتشار الفيروس، سيتعافى الاقتصاد العالمي مع تحرك الشركات لاستئناف الإنتاج.

وقال بنك مورجان ستانلي إن الصين والاقتصادات الآسيوية الأخرى التي من المرجح أن تكون الأكثر عرضة للانقطاع في الإنتاج الصيني يمكن أن تستخدم تدابير سياسية لتخفيف الأثر الاقتصادي، بهدف مساعدة تلك الاقتصادات على التعافي.

وأضاف البنك أن بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الصين تشمل تخفيض معدلات الفائدة بشكل أكبر وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المتضررة.