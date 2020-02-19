شكرا لقرائتكم خبر عن تجار: الأردن يشترى 120 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أن الأردن اشترى 120 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية فى مناقصة دولية أُغلقت اليوم الأربعاء.
واشترى الأردن الشعير على شحنتين حجم الواحدة 60 ألف طن من شركة التجارة جيصول فى النصف الأول من مايو.
وجرى شراء الشحنة الأخرى البالغ حجمها 60 ألف طن بسعر 203.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن للوصول فى النصف الثانى من يونيو.
كانت هذه تفاصيل خبر تجار: الأردن يشترى 120 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.