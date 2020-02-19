الاقتصاد

تجار: الأردن يشترى 120 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أن الأردن اشترى 120 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشئ خيارية فى مناقصة دولية أُغلقت اليوم الأربعاء.

 

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واشترى الأردن الشعير على شحنتين حجم الواحدة 60 ألف طن من شركة التجارة جيصول فى النصف الأول من مايو.

 

وجرى شراء الشحنة الأخرى البالغ حجمها 60 ألف طن بسعر 203.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن للوصول فى النصف الثانى من يونيو.

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