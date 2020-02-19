شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي خلال تعاملات الأربعاء أمام العملة الأمريكية عقب صدور بيانات حكومية إيجابية بالإضافة إلى أنباء عن تباطؤ وتيرة انتشار فيروس "كورونا" في الصين.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في كندا بنسبة 0.3% خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال نفس الفترة، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية (عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء) بنسبة 0.4% من القراءة السابقة التي أظهرت تراجعا بنفس النسبة.

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وأعلنت الحكومة الصينية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بنحو 1720 حالة، ورغم ذلك، فإنها أقل وتيرة ارتفاع يومية منذ أواخر يناير/كانون الثاني الأمر الذي يلمح إلى بدء انحسار الفيروس.



وتتررقب الأسواق عن كثب في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمعرفة إشارات السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7548، وسجل أعلى سعر عند 0.7571 وأقل سعر عند 0.7536.