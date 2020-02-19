شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعداد السعودية : إحصاء المتواجدون في الحرمين والفنادق أولًا والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير مشروع تعداد السعودية 2020 فهد الفهيد، أنه وفقًا للخطة المعدة لتنفيذ مرحلة العد الفعلي ستكون الأولوية للذين يتنقلون بشكل سريع كما هو واقع "الحرمين الشريفين، والمستشفيات، والفنادق" في جميع مناطق المملكة "، بدء من مساء يوم الثلاثاء 22 رجب المقبل، في حين تنطلق أعمال التعداد والمتمثلة بزيارة الباحثين للأسر بدء من يوم الأربعاء 23 رجب 1441هـ.

وأوضح الفهيد أن السبب في ذلك يعود لكون المتواجدين في هذه الأماكن من المواطنين والمقيمين والزائرين يتنقلون بشكل سريع أكثر مما هو عليه في المساكن وأماكن تواجد السكان المعتادة، مبينًا أن الهيئة العامة للإحصاء قد اتخذت عددًا من الإجراءات التقنية والفنية الإحصائية لزيادة دقة وجودة البيانات الإحصائية، بهدف الوصول إلى معلومات تفصيلية عن السكان والمساكن كالبيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان في تلك الأماكن.