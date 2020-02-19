شكرا لقرائتكم خبر عن القمح يغلق على ارتفاع ويحقق أكبر مكاسب يومية منذ مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات الثلاثاء مسجلة أكبر مكاسب يومية في نحو عام مدعومة بمشتريات فنية نفذت في السوق.



وذكرت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء ان حصادها من القمح كان أقل كثيرا من التوقعات بسبب موجة الجفاف الشديدة التي أضرت بالمحاصيل الزراعية.



وأوضحت وزارة الزراعة الأسترالية أن إجمالي محصولها من القمح بلغ 15.17 مليون طن، وهو الأدنى على أساس سنوي منذ عام 2008.

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ولا تزال الأسواق في ترقب لحجم المشتريات الصينية المنتظر على السلع الزراعية الأمريكية بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرمة بين البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.



وأعرب بعض المحللين عن مخاوفهم من عدم تمكن الصينيين من تنفيذ التزاماتهم بسبب انتشار فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار القمح عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 4.5% وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 5.66 دولار للبوشل محققة أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ مايو/أيار عام 2019، وسجل أعلى سعر عند 5.70 دولار وأقل سعر عند 5.48 دولار.