شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز 7.3% مستأنفاً مكاسبه القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الثلاثاء بشكل قوي مستفيدا من استمرار التفاؤل والتوقعات الإيجابية بشأن أداء الشركة.



ويستشعر المحللون المزيد من الأداء الإيجابي لسهم "تسلا" في ظل قدرتها على جذب مشترين جدد لسياراتها الكهربائية وتفوقها في هذا المجال عالمياً.



وتحدث مؤسس "مايكروسوفت" الملياردير الشهير "بيل جيتس" عن تفضيله شراء سيارة "بورش تايكان" كهربائية، ورد المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بأن هذه التصريحات تقلل من شأنه منتجات شركته.

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وتفوق سهم "تسلا" بشكل قوي على أسهم شركات السيارات الأمريكية حتى تجاوزت قيمتها السوقية قيمة "جنرال موتورز" و"فورد موتورز" مجتمعتين كما أصبحت ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث القيمة السوقية بعد "تويوتا".



وارتفع سهم "تسلا" بنسبة 178% على مدار الاثنى عشر شهراً الماضية، بينما خسر سهم "جنرال موتورز" 12% وسهم "فورد" 5.7% من قيمتيهما.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 7.3% مغلقا جلسة الثلاثاء عند 858.4 دولار، وسجل اعلى سعر اليوم عند 860 دولار وأقل سعر عند 832.3 دولار.