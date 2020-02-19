شكرا لقرائتكم خبر عن مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور تطلق «حملة المليون ريال» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة للمفروشات في المملكة «حملة المليون ريال»، في جميع فروع معارض مفروشات الرقيب المنتشرة في الخبر والرياض وجدة، بما فيهم معرض آترموست للإكسسوارات المنزلية بجدة، وكذلك في معارض آشلي هوم ستور والمتواجدة في الخبر - الهفوف - جدة - المدينة المنورة، وقريبًا خميس مشيط.

وكعادة مفروشات الرقيب واشلي هوم ستور فإن الحملات والعروض السنوية تشمل تشكيلات واسعة واختيارات متنوعة من الأثاث المنزلي الراقي الكلاسيكي والعصري من كافة موديلات غرف النوم والمعيشة والطعام، بالإضافة إلى الإكسسوار والأباجورات والتحف الفنية واللوحات والستائر، بالإضافة إلى خدمة التصميم الداخلي، مما يوفر للمستهلكين جميع متطلباتهم تحت سقف واحد وبالقيمة الأفضل.