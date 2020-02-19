شكرا لقرائتكم خبر عن مفروشات الرقيب وآشلي هوم ستور تطلق «حملة المليون ريال» والان نبدء بالتفاصيل
وكعادة مفروشات الرقيب واشلي هوم ستور فإن الحملات والعروض السنوية تشمل تشكيلات واسعة واختيارات متنوعة من الأثاث المنزلي الراقي الكلاسيكي والعصري من كافة موديلات غرف النوم والمعيشة والطعام، بالإضافة إلى الإكسسوار والأباجورات والتحف الفنية واللوحات والستائر، بالإضافة إلى خدمة التصميم الداخلي، مما يوفر للمستهلكين جميع متطلباتهم تحت سقف واحد وبالقيمة الأفضل.
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